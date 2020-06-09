В России планируют испытать новую дальнобойную винтовку

Российским силовикам в течение 2020 года планируют передать для испытаний новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон.375 CheyTac.

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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании ООО «Промтехнология», выпускающей винтовки ORSIS.

«Официальный цикл испытаний эта винтовка пока не проходит среди силовых ведомств, но данный вопрос на повестке, в ближайшее время она будет передана на испытания практически всем силовым ведомствам», — заявил он, предположив, что «это будет даже в этом году».

Также в компании сообщили, что оружие прошло этап предварительных заводских испытаний и готово к эксплуатации.

В декабре в Рособоронэкспорте сообщили, что Россия поставила за рубеж партию высокоточных винтовок ORSIS T-5000.