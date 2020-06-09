В России планируют испытать новую дальнобойную винтовку

9 июня 2020     16
В России планируют испытать новую дальнобойную винтовку

04:03

Российским силовикам в течение 2020 года планируют передать для испытаний новую крупнокалиберную снайперскую винтовку ORSIS-CT20 под патрон.375 CheyTac.

© orsis.com

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя компании ООО «Промтехнология», выпускающей винтовки ORSIS.

«Официальный цикл испытаний эта винтовка пока не проходит среди силовых ведомств, но данный вопрос на повестке, в ближайшее время она будет передана на испытания практически всем силовым ведомствам», — заявил он, предположив, что «это будет даже в этом году». 

Также в компании сообщили, что оружие прошло этап предварительных заводских испытаний и готово к эксплуатации.

В декабре в Рособоронэкспорте сообщили, что Россия поставила за рубеж партию высокоточных винтовок ORSIS T-5000.

Источник: Россия Сегодня

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