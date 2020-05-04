В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса

На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
На платформе собрано около 80 различных мер, которые сгруппированы по категориям получателей и по типам отраслей деятельности. Людям представлены разделы, посвященные помощи в сфере здоровья, налогов, социальной поддержки, и другие.
В каждом разделе подробно описаны меры, сроки предоставления, инструкция о том, какие документы необходимы для получения.
Какие-то услуги можно оформить онлайн. Например, чтобы встать на учет в центр занятости, достаточно перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru» и далее следовать подсказкам системы.
Оформить субсидию для малого и среднего бизнеса можно также, перейдя со страницы сервиса в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.
В ближайшее время планируется доработка платформы, после которой при вводе определенных параметров система сама будет сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются.
На странице сервиса также можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях экономики.
4 мая число случаев заражения коронавирусом в России превысило 145 тысяч. За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 82 регионах России. За сутки умерли 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных случаев составляет 1356. Количество выздоровевших увеличилось до 18 095.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру