В России появятся универсальные проездные билеты

5 июня 2020     10
В России появятся универсальные проездные билеты

В России будут разработаны единые стандарты для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. Благодаря этому в конце следующего года в стране удастся внедрить универсальный билет. Им можно будет воспользоваться в любом регионе России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс.

В ведомстве отметили, что для реализации этой идеи в российских городах необходимо внедрить передовые цифровые технологии, в том числе и бесконтактные способы оплаты проезда. В министерстве считают, что это поможет регионам оптимизировать расходы местных бюджетов и собирать больше налогов.

Однако, по мнению некоторых экспертов, создание единого билета потребует много времени и больших затрат. Кроме того, специалисты считают, что транспортные предприятия не получат от этого существенной выгоды. Эксперты предложили развивать универсальные проездные на все виды общественного транспорта для сопредельных регионов, как это было сделано в Москве и Подмосковье.

С 1 февраля в московском метрополитене и других видах общественного транспорта столицы поднялась стоимость проезда. Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей). При оплате банковской картой придется заплатить 44 рубля вместо 42.

Источник: Лента.Ру

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