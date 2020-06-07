В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США

7 июня 2020     20
В России попеняли Макфолу за беды в других странах из-за США

Сенатор Алексей Пушков указал бывшему послу США в России Майклу Макфолу на ошибки, совершенные Вашингтоном в других странах за последние 20 лет. Об этом он написал в своем Twitter.

Изначально политик вступил в спор с дипломатом по вопросу воссоединения Крыма с Россией. Макфол заявил, что Москва посылает «маленьких зеленых человечков для оккупации территорий», тогда как США этим не занимаются. В ответ Пушков отметил, что США оккупируют целые страны, уничтожая их или внося хаос.

Позднее Макфол признал, что отправка американских войск в Ирак была ошибкой, и он за это критиковал свое правительство так, как следовало бы Пушкову критиковать свое за «аннексию» Крыма. «Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США совершили слишком много ошибок в ряде стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других», — ответил сенатор.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада не признают результатов референдума и считают действия России оккупацией.

Источник: Лента.Ру

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