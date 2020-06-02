В России после карантина появятся новые требования к общежитиям вузов

2 июня 2020     17
В России после карантина появятся новые требования к общежитиям вузов

К началу учебного года в России появятся новые правила для общежитий вузов. Их совместно с вузами разработает Минобрнауки, рассказал его глава Валерий Фальков в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Среди возможных нововведений после карантина министр отметил измерение температуры студентов, обязательную санитарную обработку помещений и составление графика посещения общественных мест. При этом он добавил, что при поступлении от абитуриентов не будут требовать медицинскую справку, ее можно будет предоставить потом очно.

Минобрнауки уже направило российским вузам письмо о недопустимости введения комендантского часа в общежитиях. Сотрудники министерства написали, что проживающим нельзя запрещать возвращаться в комнаты ночью, а вот вход посторонних лиц на территорию общежитий следует ограничить.

В начале мая студенты одного из московских вузов оказались заперты в общежитии. Кроме того, им запретили заказывать доставку еды и лекарств. Сначала проживающих кормили бесплатно, а затем установили цену — 350 рублей в сутки.

Источник: Лента.Ру

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