В России предложили наказывать тюрьмой за фейки о коронавирусе

31 марта 2020     20
В России предложили наказывать тюрьмой за фейки о коронавирусе

В России предложили наказывать лишением свободы до пяти лет за распространение фейков о коронавирусе. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате принять соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Лишение свободы грозит за распространение недостоверной информации, приведшее к тяжким последствиям.

Публичное распространение фейков о коронавирусе под видом достоверных сообщений, повлекшее вред здоровью человека, предлагают наказывать штрафом от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Альтернативой наказанию также предлагают штраф в размере дохода за период до 18 месяцев, исправительные или принудительные работы до года, либо лишение свободы до трех лет.

Если распространение ложной информации привело к более серьезным последствиям, в том числе смерти человека, то может грозить наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей. Осужденному могут назначить штраф в размере дохода за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо исправительные или принудительные работы. Также распространителей фейков могут лишить свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о числе заразившихся и находящихся под наблюдением граждан.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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