В России при спасении ребенка утонул глава ассоциации фермеров

Глава Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев погиб при спасении тонущего ребенка. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

У 71-летнего мужчины случился сердечный приступ, выбраться из воды он не смог. По данным местных властей, трагедия произошла на территории Анапы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего. «Всегда горько, когда уходят из жизни такие люди — искренне преданные своему делу, отзывчивые и трудолюбивые», — заявил губернатор региона.

Кондратьев отметил, что Сергеев был открытым и принципиальным человеком, который пользовался уважением у сельчан.

Ранее в Хабаровске оперативник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка из-под колес автомобиля благодаря мгновенной реакции. Микроавтобус совершил разворот, нарушив правила дорожного движения. В следующую секунду в него врезалась иномарка. Автобус начал кружиться, и из него на асфальт выпал трехлетний ребенок. Он побежал к машине и оказался бы под ее колесами, полицейский схватил малыша и убрал его с проезжей части.

Источник: Лента.Ру