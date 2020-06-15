В России при спасении ребенка утонул глава ассоциации фермеров

15 июня 2020     4
В России при спасении ребенка утонул глава ассоциации фермеров

Глава Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев погиб при спасении тонущего ребенка. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

У 71-летнего мужчины случился сердечный приступ, выбраться из воды он не смог. По данным местных властей, трагедия произошла на территории Анапы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего. «Всегда горько, когда уходят из жизни такие люди — искренне преданные своему делу, отзывчивые и трудолюбивые», — заявил губернатор региона.

Кондратьев отметил, что Сергеев был открытым и принципиальным человеком, который пользовался уважением у сельчан.

Ранее в Хабаровске оперативник уголовного розыска спас трехлетнего ребенка из-под колес автомобиля благодаря мгновенной реакции. Микроавтобус совершил разворот, нарушив правила дорожного движения. В следующую секунду в него врезалась иномарка. Автобус начал кружиться, и из него на асфальт выпал трехлетний ребенок. Он побежал к машине и оказался бы под ее колесами, полицейский схватил малыша и убрал его с проезжей части.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянка захотела вернуть вложенное в «МММ» и перевела аферистам миллион рублей
Россиянка захотела вернуть вложенное в «МММ» и перевела аферистам миллион рублей

В Екатеринбурге мошенники обманом заставили 83-летнюю пенсионерку перевести им миллион рублей со сберегательного счета. Аферисты заверили, что помогут женщине вернуть …


В России при спасении ребенка утонул глава ассоциации фермеров
В России при спасении ребенка утонул глава ассоциации фермеров

Глава Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов Кубани Виктор Сергеев погиб при спасении тонущего ребенка. Об этом сообщили в администрации Краснодарского …


Туристы описали изменивший подход к планированию путешествий после карантина
Туристы описали изменивший подход к планированию путешествий после карантина

Большинство туристов (59 процентов) изменят свой подход к планированию путешествий после отмены карантина, объявленного во многих странах из-за пандемии коронавируса. …


Эксперт описал будущие средства против гиперзвукового оружия
Эксперт описал будущие средства против гиперзвукового оружия

Российский военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какими могут быть будущие средства борьбы с гиперзвуковым …


В первом квартале в России выявлено 25 тыс
В первом квартале в России выявлено 25 тыс. нарушений оборота алкоголя

Росалкогольрегулирование совместно с другими службами в I квартале провело 44,5 тыс. проверок организаций, которые производят и продают спиртное. Это следует …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты