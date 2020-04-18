В России проведено более 1,8 млн тестов на коронавирус

18 апреля 2020     13
В России проведено более 1,8 млн тестов на коронавирус

10:12

В России проведено более 1,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

© Алексей Даничев РИА Новости

«Проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что следят за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заражений коронавирусом увеличением проводимых тестов на инфекцию.

По её словам, Россия находится на втором месте по общему количеству проводимых тестов.

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в беседе с ФАН отметил, что главной задачей в борьбе с распространением коронавируса должен стать ответ на вопрос, выделяют ли вирус скрытые носители.

Источник: Россия Сегодня

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