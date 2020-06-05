В России проведут конкурс в поддержку русского языка

5 июня 2020     3
В России проведут конкурс в поддержку русского языка

Высшая школа экономики (ВШЭ) объявила о старте конкурса «Русский язык как язык науки». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

Конкурс стартует 6 июня, в день рождения российского поэта Александра Пушкина. В рамках конкурса будут определяться лучшие научные работы, а также научно-популярные проекты, созданные на русском языке. Его проводят с целью поддержки русского языка в качестве полноправного языка, на котором «говорит наука», а также стимулировать ученых к популяризации результатов научной работы среди глобальной русскоязычной аудитории.

Всего в конкурсе две номинации — лучшая научная публикация на русском языке и лучший научно-популярный проект на русском языке. Заявки на участие будут рассматривать две комиссии, куда войдут ученые ВШЭ и других университетов, а также известные русскоязычные научные журналисты, популяризаторы науки и научные коммуникаторы. Положение о конкурсе доступно на сайте ВШЭ.

В каждой номинации будет три победителя, которые получат денежные призы. «Поддерживая публикации на русском языке, мы не просто сохраняем эти направления, мы способствуем их развитию, привлечению к ним интереса, выходящего далеко за национальные границы», — сказала проректор ВШЭ Мария Юдкевич.

В 2021 году конкурс получит статус общероссийского.

Источник: Лента.Ру

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