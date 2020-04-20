В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек.

Источник: Лента.Ру