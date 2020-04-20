В России провели более двух миллионов тестов на коронавирус

В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек.
Источник: Лента.Ру
В России проведено более двух миллионов тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что под медицинским наблюдением остаются 135 тысяч человек.
Источник: Лента.Ру
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