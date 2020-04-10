В России раскритиковали «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

10 апреля 2020     10
В России раскритиковали «сверхоптимистические» прогнозы по коронавирусу

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал «сверхоптимистические» оценки пандемии коронавируса. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 апреля.

По его словам, нужно понимать реальные масштабы «той угрозы, с которой мы все столкнулись». «Сверхоптимистические» оценки, по мнению Медведева, не должны использоваться в контексте происходящего.

Материалы по теме

00:01 — Сегодня

«Нам всем нужно будет запастись терпением, предпринять все необходимые условия, чтобы этот страшный вызов, с которым столкнулось все человечество, он в максимально быстром режиме был нами преодолен», — отметил Медведев.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 12 тысячам случаев в 82 регионах. Больше всего заразившихся в Москве. По состоянию на 10 апреля, за сутки заразились 1786 человек.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

<![CDATA[]]>

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму тюльпаны из ботанического сада срезают в подарок врачам
В Крыму тюльпаны из ботанического сада срезают в подарок врачам

Врачей крымских больниц порадуют редкими цветами из коллекции Никитского ботанического сада. В этом году ботанический сад закрыт для посетителей из-за …


Вести Севастополь 10.04.2020
Вести Севастополь 10.04.2020. Выпуск 14:25

Главные темы выпуска: – Приехать в Севастополь и самоизолироваться. Как работают блокпосты на въездах в город? – Строительство медицинского центра …


Для тех, кто остается дома, телеканал «Россия» подготовил интересную программу передач
Для тех, кто остается дома, телеканал «Россия» подготовил интересную программу передач

Все культурные учреждения по-прежнему закрыты, не только в нашем городе – по всей стране, но, чтобы скрасить будни самоизоляции, в …


Как работают блокпосты на въездах в Севастополь
Как работают блокпосты на въездах в Севастополь

Вот уже 10 дней на всех въездах в Севастополь стоят блокпосты. Сотрудники полиции, скорой помощи и примкнувшие к ним добровольцы …


В Windows нашли секретный раздел
В Windows нашли секретный раздел

В новой версии Windows 10 обнаружили скрытый раздел. В нем содержится описание новых функций операционной системы, сообщил в своем Twitter …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты