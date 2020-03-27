В России умер еще один человек с коронавирусом

27 марта 2020     11
В России умер еще один человек с коронавирусом

В России умер еще один пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канал оперштаба Москвы.

Источник: Лента.Ру

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