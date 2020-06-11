В России за сутки потушили 36 лесных пожаров

11 июня 2020     17
В России за сутки потушили 36 лесных пожаров

05:46

Российские спасатели в течение суток ликвидировали 36 лесных пожаров на площади 523 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 10 июня, в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 523 гектара», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что на данный момент в России действуют 25 лесных пожаров на площади около 9,3 тыс. га.

по состоянию на 0:00 9 июня в России действовало 19 лесных пожаров на площади более 6,5 тыс. га.

В конце мая режим чрезвычайной ситуации в лесах ввели на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Гидрометцентр предупредил москвичей о прохладной погоде на выходных
Гидрометцентр предупредил москвичей о прохладной погоде на выходных

05:30 Прохладная погода ниже нормы на 1—2 °С ожидается в Москве на выходных. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России …


В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
В России за сутки потушили 36 лесных пожаров

05:46 Российские спасатели в течение суток ликвидировали 36 лесных пожаров на площади 523 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. …


Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника
Адвокат Гладилин задержан по подозрению в похищении сына Скрыпника

По делу о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника в Мытищах был задержан Эдуард Гладилин, сообщает 11 июня РЕН ТВ. …


Фотографии в белье и поясе для чулок стали новым трендом у знаменитостей
Фотографии в белье и поясе для чулок стали новым трендом у знаменитостей

Знаменитости массово начали делиться откровенными снимками в поясе для чулок и запустили новый тренд. На размещенные в социальных сетях фото …


Названы безопасные направления для туристов в 2020 году
Названы безопасные направления для туристов в 2020 году

Всемирный совет по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) назвал безопасные направления для отдыха этим летом. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты