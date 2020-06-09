В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

9 июня 2020     14
В России за сутки умер 171 пациент с коронавирусом

10:40

В России за сутки зафиксирован 171 летальный случай среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии в стране скончались 6142 человека.

РИА Новости

Источник: Россия Сегодня

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