В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 13 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Отмечается, что новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны. Больше всего инфицированных за сутки обнаружили в Москве (4703), Московской области (962), Санкт-Петербурге (435), Нижегородской области (271), Свердловской области (135), Волгоградской области (124) и Республике Дагестан (109). В остальных российских регионах выявлено менее сотни новых случаев.

По данным на 12 мая, в России было зафиксировано 10 899 новых зараженных. Общее число зараженных с начала эпидемии превысило 232 тысячи человек.

11 мая президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом он подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Глава государства также призвал граждан усилить личные меры профилактики коронавируса. Особенную осторожность он попросил проявить людей старшего возраста.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что начать снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, смогут 33 российских региона. По ее словам, 11 из них готовы сделать это в любое время, еще 22 субъектам для этого нужно увеличить коечный фонд до необходимого уровня и нарастить охват тестирования. При этом Голикова не уточнила, о каких именно регионах идет речь.

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Источник: Лента.Ру