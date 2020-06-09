В России зафиксировали 8595 случаев коронавируса за сутки

9 июня 2020     14
В России зафиксировали 8595 случаев коронавируса за сутки

10:37

В России в течение суток подтверждено 8595 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время пандемии зафиксировали 485 253 случая. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

© Ddp Images/Keystone Press Agency globallookpress.com

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне было выявлено 8985 случаев заболевания COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным заявила, что Россия прошла острый этап подъёма ситуации с распространением коронавируса.

Депутат Госдумы врач-психиатр Борис Менделевич прокомментировал в беседе с ФАН необходимость масштабного тестирования населения страны на коронавирусную инфекцию.

Источник: Россия Сегодня

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