В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям

5 июня 2020     16
В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к испытаниям

В России заявили о готовности вакцины от коронавируса к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная Звезда» со ссылкой на сотрудницу филиала Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Наталью Позднякову.

По словам Поздняковой, вакцина прошла испытания на мелких и крупных животных (обезьянах и хомяках) и готова к переходу на следующую стадию. Ее проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Все испытания проходят в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Сотрудница напомнила, что в клинических испытаниях примут участие 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, в том числе 10 медицинских работников.

2 июня Минобороны России сообщило об окончании отбора добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Для проведения клинических испытаний вакцины отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей России: 45 мужчин и пять женщин. Все добровольцы прошли обследование и тестирование. На протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний.

Всего за время эпидемии в стране выявлено более 440 тысяч случаев инфицирования новым вирусом. Умерли более 5,3 тысячи человек. Россия находится на третьем месте в мире по числу зараженных.

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Источник: Лента.Ру

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