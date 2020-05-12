В российских аптеках сообщили о дефиците градусников

В ряде российских аптек сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне пандемии коронавируса. Информацию от крупных игроков рынка фармацевтической розницы приводит «Коммерсантъ».

По данным издания, проблемы с поставками испытывает аптечная сеть «36,6». По словам ее коммерческого директора Евгении Ламиной, пока у них в наличии есть градусники, но в небольшом количестве.

Представители группы компании «Эркафарм», которые включают сети «Доктор Столетов», «Озерки» и другие, тоже зафиксировали сокращение количества предложений от поставщиков. При этом у них в наличии уже нет цифровых приборов.

Гендиректор компании «Ригла» Александр Филиппов говорит, что фиксируются только отдельные случаи дефицита приборов в ряде регионов. По его словам, потребность в ртутных градусниках на сегодняшний день закрыта и возникают сложности только с бесконтактными термометрами, которыми помимо населения активно интересуются организации.

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Как рассказал Филиппов, крупные поставщики таких грудусников — компании Omron, And — планируют возобновить регулярные поставки не раньше августа-сентября этого года. Потому сейчас сеть рассматривает предложения от других поставщиков. На сегодня в «Ригле» имеется 21 тысяча термометров, из которых 14 тысяч — ртутные, а остальные — электронные и инфракрасные, поделился гендиректор компании.

В аптечной сети «Фармленд» сообщили, что дефицита не заметили. По словам гендиректора Адели Кальметьевой, сейчас у них в наличии более 15 тысяч ртутных и почти 16 тысяч электронных приборов, еще 4,3 тысячи электронных термометров ожидаются.

Интернет-ритейлеры проблем тоже не испытывают. В Wildberries и Ozon утверждают, что поставки и бесконтактных, и электронных термометров происходят бесперебойно и запасов для удовлетворения спроса на сегодня достаточно.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев инфицирования.

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Источник: Лента.Ру