В российских аптеках сообщили о дефиците градусников

В ряде российских аптек сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне пандемии коронавируса. Информацию от крупных игроков рынка фармацевтической розницы приводит «Коммерсантъ».
По данным издания, проблемы с поставками испытывает аптечная сеть «36,6». По словам ее коммерческого директора Евгении Ламиной, пока у них в наличии есть градусники, но в небольшом количестве.
Представители группы компании «Эркафарм», которые включают сети «Доктор Столетов», «Озерки» и другие, тоже зафиксировали сокращение количества предложений от поставщиков. При этом у них в наличии уже нет цифровых приборов.
Гендиректор компании «Ригла» Александр Филиппов говорит, что фиксируются только отдельные случаи дефицита приборов в ряде регионов. По его словам, потребность в ртутных градусниках на сегодняшний день закрыта и возникают сложности только с бесконтактными термометрами, которыми помимо населения активно интересуются организации.
Как рассказал Филиппов, крупные поставщики таких грудусников — компании Omron, And — планируют возобновить регулярные поставки не раньше августа-сентября этого года. Потому сейчас сеть рассматривает предложения от других поставщиков. На сегодня в «Ригле» имеется 21 тысяча термометров, из которых 14 тысяч — ртутные, а остальные — электронные и инфракрасные, поделился гендиректор компании.
В аптечной сети «Фармленд» сообщили, что дефицита не заметили. По словам гендиректора Адели Кальметьевой, сейчас у них в наличии более 15 тысяч ртутных и почти 16 тысяч электронных приборов, еще 4,3 тысячи электронных термометров ожидаются.
Интернет-ритейлеры проблем тоже не испытывают. В Wildberries и Ozon утверждают, что поставки и бесконтактных, и электронных термометров происходят бесперебойно и запасов для удовлетворения спроса на сегодня достаточно.
По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За минувшие сутки зафиксировали 10 899 новых случаев инфицирования.
.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
Источник: Лента.Ру