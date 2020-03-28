В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

28 марта 2020     17
В российских регионах вступили в силу меры по борьбе с коронавирусом

Во всех регионах России вступили в силу ограничительные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 марта, в стране закрылись все кафе, рестораны, театры, музеи и другие учреждения культуры, а также торгово-развлекательные и досуговые центры.

В некоторых регионах власти запретили посещение религиозных учреждений. Почти во всех субъектах учебные заведения ввели дистанционный режим обучения.

В Карелии прекратит работу общественный транспорт. В Чечни запрещено проведение массовых мероприятий, включая свадьбы и банкеты. Такие же меры приняли власти Карачаево-Черкесии.

В настоящее время активная работа ведется волонтерами и социальными службами, которые оказывают помощь пожилым гражданам и тем, кто находится в группе риска.

Материалы по теме

12:00 — 27 марта

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

До этого правительство России поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе обсерватор откроется на базе отдыха «Солнышко»
В Севастополе обсерватор откроется на базе отдыха «Солнышко»

Обсерватор для людей, которых нужно будет изолировать от других, в Севастополе решено организовать на базе отдыха «Солнышко» в посёлке Кача. …


В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса
В Севастополе усилены меры борьбы с распространением коронавируса

В ступило в силу ограничение на прием в Севастополе туристов. В гостиницах до 1 июня разрешено селить только граждан, находящихся в …


США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом
США выделят Украине более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило …


Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для родителей в условиях эпидемии короновариса. Памятка опубликована на сайте ведомства в субботу, 28 марта. Для того, …


МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии
МИД России призвал к снятию санкций в условиях пандемии

27 марта 2020, 23:57 Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты