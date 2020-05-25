В российской больнице произошел пожар

В городской больнице Приморья загорелась крыша приемного покоя, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в Партизанской городской больнице № 1 в Приморском крае в Партизанским городском округе по улице Ленинская, дом 28. «Объявлен “Ранг № 2″», — сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что горит крыша приемного покоя на третьем этаже российской больницы, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. По предварительной информации эвакуировано 74 человека, в том числе 18 человек персонала. Причина пожара выясняется.

23 мая сообщалось о пожаре в больнице Зеленодольска в Татарстане, в результате которого погибли два человека, еще четверо пострадали. Отмечается, что из больницы вывели 88 человек. Пожар произошел в сосудистом отделении двухэтажного здания ЦРБ. Там в основном проходят лечение пациенты, которые перенесли инсульт. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Очевидцы рассказали, что в больнице наблюдались проблемы с освещением, а потом «из палаты на первом этаже пошел черный дым».

Источник: Лента.Ру