В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек

19 апреля 2020     22
В российской психбольнице коронавирусом заразились 70 человек

В психиатрической больнице Архангельска заразились коронавирусом 70 человек, среди которых — как пациенты, так и сотрудники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб в воскресенье, 19 апреля.

Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице, уточнили в оперштабе. Там отметили, что по состоянию на 15:00 по московскому времени 19 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114 человек.

В учреждении провели дезинфекцию и развернули инфекционный стационар для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Туда направили инфекционистов из областной клинической больницы.

В оперштабе добавили, что в связи со вспышкой коронавируса в регионе решили ввести режим изоляции для прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, а также Московской, Ленинградской и Мурманской областей. Местные жители обязаны на протяжении двух недель находиться дома, а прибывшие в Архангельскую область в командировку смогут разместиться в гостинице только после предъявления справки об отрицательном анализе на коронавирус.

О вспышке коронавируса в психбольнице стало известно 18 апреля. Сообщалось о 50 сотрудниках и пациентах с коронавирусом. Разносчиком инфекции стала одна из сотрудниц учреждения. Также определен круг граждан, с которыми заразившаяся контактировала вне больницы, все они помещены на домашнюю изоляцию.

В России за последнюю неделю число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось почти в три раза — с 15,7 тысячи до 42,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные за 12 и 19 апреля. Число россиян с коронавирусом за указанный период увеличилось на 27 тысяч. Пациенты с коронавирусом есть во всех регионах РФ.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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