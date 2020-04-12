В российском городе решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы

В Ульяновске решили высадить 1488 кустарников к 75-летию Победы. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Глава Ульяновска Сергей Панчин представил губернатору Ульяновской области Сергею Морозову план по благоустройству города в весенне-летний сезон 2020 года, в котором сообщил о количестве готовящихся к посадке растений.

«В этом году две знаменательные на юбилейные даты: 150 лет со дня рождения В. И. Ленина и 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Мы должны хорошо подготовиться и достойно отметить эти даты. Этой весной на территории города планируем высадить 1488 кустарников. К празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне в городе расцветут 100 000 тюльпанов, высаженных осенью прошлого года», — рассказал Панчин.

Ранее стало известно, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что парад Победы обязательно состоится или 9 мая, или в другой день.

В апреле 2017 года сообщалось, что в параде Победы в Ростове-на-Дону поучаствуют 1488 военнослужащих.

1488 — цифровое обозначение нацистского приветствия, где 14 — число слов в нацистских лозунгах, придуманных членом организации белых сепаратистов The Order Дэвидом Лэйном, а 88 — закодированное приветствие Heil Hitler, использовавшееся в фашистской Германии.

Источник: Лента.Ру