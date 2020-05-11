В российском регионе отменят пропуска для выхода из дома

В Татарстане с 12 мая отменят пропуска, необходимые для выхода из дома. Об этом сообщается в постановлении на официальном портале правовой информации региона.
Постановление отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией ограничений. В новом постановлении необходимость получения пропусков не предусмотрена, самоизоляция носит рекомендательный характер.
В регионе остаются под запретом проведение массовых досуговых и культурных мероприятий, работа кинотеатров, спортивных, торгово-развлекательных центров, ресторанов и кафе, бань и саун. При этом с 12 мая в Татарстане помимо масочного режима становится обязательным ношение перчаток, а также ограничиваются перевозки пассажиров и багажа, за исключением маршрутов регулярных перевозок.
Пропускной режим в республике действовал с апреля. Сообщалось, что в Татарстане начали выпускать местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут.
По последним данным, в России зафиксировано 209 688 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 34 306 человек, умерли 1915, из них 1068 — в Москве. По данным регионального оперативного штаба, в Татарстане зарегистрирован 1671 случай заболевания, умерло пять человек, выздоровели 447.
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Источник: Лента.Ру