В российском регионе продлили ограничения по коронавирусу

В Свердловской области до 25 мая продлили ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Источник: Лента.Ру
В Свердловской области до 25 мая продлили ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Источник: Лента.Ру
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