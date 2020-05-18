В российском регионе продлили ограничения по коронавирусу

В Свердловской области до 25 мая продлили ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи Число выставленных на продажу неновых квартир в Москве по итогам апреля 2020-го снизилось на 30 процентов, следует из материалов агентства …



Стало известно о поиске киллеров для покушения на генерала МВД и его дочь Следственный комитет России (СКР) проверяет информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя управления МВД по Центральному федеральному округу генерал-майора Сергея …



В российском регионе продлили ограничения по коронавирусу В Свердловской области до 25 мая продлили ограничения, введенные в регионе из-за распространения коронавируса, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в …



За кражу смартфона у знакомого севастополец может сесть в тюрьму на два года 51-летняя жительница Севастополя обратилась в полицию с заявлением, что у её 20-летнего сына обманным путём похитили мобильный телефон. Молодой человек …

