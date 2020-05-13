В Ростовской области с 15 мая начнут смягчать карантинные меры

12 мая 2020     14
В Ростовской области с 15 мая начнут смягчать карантинные меры

23:16

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что с 15 мая в регионе начнётся постепенное снятие введённых из-за распространения коронавируса ограничительных мер.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы региона в Instagram.

Отмечается, что, в частности, в области начнут работу постоянно действующие ярмарки продовольственных товаров, а также возобновится оказание государственных и муниципальных услуг по предварительной записи.

«Мы разработали план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы из ограничений. Он предполагает возобновление с 15 мая работы постоянно действующих ярмарок продовольственных товаров, оказание в полном объёме государственных и муниципальных услуг в МФЦ по предварительной записи», — сказал он.

По словам Голубева, при выполнении определённых условий на следующей неделе смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары, за исключением тех, которые расположены в торговых центрах.

Ранее спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что все введённые в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, будут в силе до тех пор, пока власти республики не объявят о решении, связанном с режимом самоизоляции.

Источник: Россия Сегодня

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