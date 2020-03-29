В Роструде разъяснили детали ведения электронной трудовой книжки

11:50

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, не смогут обратно вернуться к бумажному варианту документа. Об этом пишет «Российская газета».

© Михаил Мордасов РИА Новости

Он отметил, что работники после подачи заявления о предоставлении сведений в электронном виде получат свои трудовые книжки на руки с внесёнными в них соответствующими записями.

При этом у работников не будет возможности вернуть этот документ работодателю для продолжения ведения в бумажном виде.

«Такой возможности для работника закон не предоставляет», — сказал Шкловец.

Отмечается, что можно будет выбрать сначала бумажную трудовую книжку, а впоследствии от неё отказаться.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.

Источник: Россия Сегодня