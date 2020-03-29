В Роструде разъяснили детали ведения электронной трудовой книжки

11:50
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец заявил, что работники, решившие перейти на электронную трудовую книжку, не смогут обратно вернуться к бумажному варианту документа. Об этом пишет «Российская газета».
© Михаил Мордасов
РИА Новости
Он отметил, что работники после подачи заявления о предоставлении сведений в электронном виде получат свои трудовые книжки на руки с внесёнными в них соответствующими записями.
При этом у работников не будет возможности вернуть этот документ работодателю для продолжения ведения в бумажном виде.
«Такой возможности для работника закон не предоставляет», — сказал Шкловец.
Отмечается, что можно будет выбрать сначала бумажную трудовую книжку, а впоследствии от неё отказаться.
Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, как должен проходить перевод сотрудников на электронные трудовые книжки.
Источник: Россия Сегодня
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