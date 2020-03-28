В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами

В РПЦ объяснили отказ закрыть храмы и назвали священников духовными врачами. Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода написал об этом в своем Telegram-канале.

«В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская Православная Церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться», — заявил Легойда.

По его словам, если человек верит, что Бога нет, то может твердить, что храмы — пункты обмена денег на свечки. Однако тот, кто хоть раз был в церкви, понимает, что это неправда.

«Священник – это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — подчеркнул Легойда и отметил, что многие из священников старше 65 лет. Как и врачей, их никто не освободит от долга, а также никто не отправит на карантин, как офицеров, считает представитель церкви.

«Священники так же, как и врачи, пойдут (и ходят) домой к старикам и в больницы к инфицированным», — пояснил Легойда.

Ранее в марте в РПЦ отказались закрывать храмы из-за распространения коронавируса. При этом церковь приостановила работу воскресных школ, приходских секций, кружков. Высшие духовные учебные заведения переведены на дистанционное обучение.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру