В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали инициативу переводов пожертвований на карты священникам. В церкви сложилась сложная финансовая ситуация из-за сокращения потока прихожан, заявил в пятницу, 17 апреля, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его слова приводит РИА Новости.
«Во многих храмах прихожане сами предложили священнику, чтобы он сказал номер своей или приходской карты. Они перечисляют, чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански», — рассказал Легойда. По его словам, священнослужители и их семьи живут «исходя из того, что мы жертвуем на поддержание прихода».
Легойда заявил, что тяжелая экономическая ситуация сказывается на храмах, и добавил, что в епархиях собираются поддерживать приходы.
16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.
По последним данным, общее число с начала эпидемии в стране превысило 32 тысячи. Всего в стране умерли 294 пациента, еще 2590 — выздоровели.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру