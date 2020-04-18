В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам

18 апреля 2020     22
В РПЦ поддержали переводы пожертвований на карты священникам

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали инициативу переводов пожертвований на карты священникам. В церкви сложилась сложная финансовая ситуация из-за сокращения потока прихожан, заявил в пятницу, 17 апреля, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его слова приводит РИА Новости.

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00:01 — 17 апреля

«Во многих храмах прихожане сами предложили священнику, чтобы он сказал номер своей или приходской карты. Они перечисляют, чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански», — рассказал Легойда. По его словам, священнослужители и их семьи живут «исходя из того, что мы жертвуем на поддержание прихода».

Легойда заявил, что тяжелая экономическая ситуация сказывается на храмах, и добавил, что в епархиях собираются поддерживать приходы.

16 апреля в РПЦ сообщили, что во время православной Пасхи церкви будут открыты в 43 из 85 регионов России — власти 42 регионов смогли договориться с епархиями о закрытии храмов для прихожан. Такие меры ввели в Москве, Подмосковье и Петербурге. В большинстве случаев это удалось сделать, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора.

По последним данным, общее число с начала эпидемии в стране превысило 32 тысячи. Всего в стране умерли 294 пациента, еще 2590 — выздоровели.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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