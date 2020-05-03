В РПЦ увидели пользу в коронавирусе

Эпидемия коронавируса позволила людям проявить лучшие качества. О пользе ситуации порассуждал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) в ходе проповеди в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы, передает «Интерфакс».

В РПЦ призвали подумать о положительной стороне распространения вируса. Так, по словам Смирнова, эпидемия может быть «чрезвычайно полезным явлением». По его словам, с момента начала эпидемии «эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души».

Протоиерей также прокомментировал летальные исходы от вируса, в том числе среди священников и врачей. «Эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм», — сказал он.

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По мнению протоиерея, люди, которые ничего не предпринимают в борьбе с болезнью, а только терпят ее, «приобретает очень важное качество души». В заключение он призвал прихожан «сдать экзамен на самый главный фундамент всех добродетелей — терпение».

2 мая в РПЦ предложили запретить аборты на время коронавируса. «Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала», — заявил представитель РПЦ.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 134 687 человек. Суммарно, за все время пандемии, в России зафиксировано 1280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

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Источник: Лента.Ру