В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

16 апреля 2020     7
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к городскому оперативному штабу по коронавирусу.

По данным источника, пропускную систему планируется подготовить уже к следующей неделе. В частности, при оформлении пропуска перед поездкой в метро надо будет указать номер электронного проездного, после чего он окажется в базе метрополитена. Если же номера проездного там не окажется, пассажир не сможет совершить поездку. Контроля за горожанами на наземном транспорте пока не планируется.

Отмечается, что выдавать разрешения будут по заявкам. После ее составления пропуск придет на электронную почту без проверки данных.

При этом власти города планируют воспользоваться новой разработкой, несмотря на то, что системы по выдаче пропусков уже существуют. Технологическую платформу создал информационно-аналитический центр (ИАЦ) вместе с несколькими коммерческими организациями. Она будет интегрирована в систему «Госуслуги Санкт-Петербурга».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Дату Парада Победы перенесут
Дату Парада Победы перенесут

Парад Победы 9 мая на Красной площади переносится. Все торжественные мероприятия, запланированные в честь 75-летия со Дня Победы, включая шествие …


Маткапитал в Севастополе будут оформлять автоматически
Маткапитал в Севастополе будут оформлять автоматически

В Севастополе на детей, рожденных после 15 апреля, маткапитал будет оформляться автоматически. В ПФР будут поступать в автоматическом режиме сведения …


Вести Севастополь 16.04.2020
Вести Севастополь 16.04.2020. Выпуск 21:05

Главные темы выпуска: – Стройки Севастополя. Новый корпус инфекционной больницы вскоре примет пациентов. В том числе, с COVID-19. Есть новые …


В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой …


Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова

ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты