В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона

5 июня 2020     16
В Серии А будут проводить по пять замен до конца сезона

23:02

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила правило о разрешении проводить по пять замен в матчах Серии А до конца нынешнего сезона.

Как сообщается на официальном сайте Серии А, решение было принято для минимизации риска травм у игроков. 

Командам будет разрешено делать по три замены во время самой игры и две — в перерыве. Это сделано, чтобы не допустить злоупотребления заменами с целью затягивания времени.

При этом, если клубы поменяют игроков одновременно, то оба коллектива лишатся одного временного интервала для замен.

Нововведение будет распространяться и на Серию B. 

Футбольный сезон-2019/20 в Италии, как и в большинстве стран, был приостановлен на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление чемпионата запланировано на 20 июня.

Ранее сообщалось, что «Милан» и «Ювентус» проведут полуфинальный матч Кубка Италии 12 июня.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Минюст подтвердил законность указов Собянина
Минюст подтвердил законность указов Собянина

Министерство юстиции России признало обоснованными и соразмерными угрозе ограничения, введенные в ряде регионов в связи с распространением коронавируса. Об этом …


В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы. У всех скончавшихся была подтверждена пневмония. Также все …


Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Об этом …


В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

За прошедшие 24 часа в Москве умерли 58 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили 5 июня в оперативном штабе по …


Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии
Льготы для самозанятых граждан предоставляют в Башкирии

В Башкирии начали выделять льготы самозанятым. Местные жители, которые перешли на специальный налоговый режим, теперь имеют право ряд послаблений. Всем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты