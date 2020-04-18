В Серпухове при пожаре в жилом доме погибли два человека

В пятиэтажном жилом доме в подмосковном Серпухове при пожаре погибли два человека, ещё один пострадал.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В результате пожара в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома на улице Форсса два человека погибли», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания в квартире 16-этажного дома на юго-западе Москвы.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.