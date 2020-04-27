В СевГУ рассказали о распределении научных грантов

27 апреля 2020     16
В СевГУ рассказали о распределении научных грантов

15:44

Севастопольский государственный университет распределил 20 внутренних научных грантов по 2 млн рублей.

@sevsu.ru Facebook

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу вуза, проекты в области технических, гуманитарных, естественных и общественных наук были утверждены научно-техническим и учёным советами и будут профинансированы за счёт средств программы развития вуза. 

«Если в первые годы внутренние гранты больше ориентировались на традиционные коллективы, то в этом году у нас впервые стали появляться темы новые для СевГУ. Например, тема морской биоинформатики. Она интересна нам взаимодействием с академическими институтами. Также впервые появилась тема по гидроакустическим исследованиям морской среды. Важно, что расширяется научное поле, на котором наш университет начинает играть», — подчеркнул проректор СевГУ по научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.

Отмечается, что наибольшее количество заявок зарегистрировано по направлению «Медицинское приборостроение».

Источник: Россия Сегодня

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