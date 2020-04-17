В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек

Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Вместе с этим губернатор добавил, что количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось.

Как отметил Куомо, число смертей от коронавируса «отказывается резко снижаться».

Об этом информирует CNN.

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 630 человек.

В Севастополе за продажу наркотиков осуждён военнослужащий Военнослужащий войсковой части 26977 признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств. Следствием установлено, что в декабре 2019 года, на проспекте …



В Крыму уклонявшийся от выплат алиментщик может отправиться в тюрьму на год В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, почти два года уклонявшегося от выплаты алиментов на содержание дочери. Крымчанин задолжал …



В Севастополе досрочно завершился хоккейный сезон В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в Крыму решено завершить досрочно хоккейный сезон, сообщает «Крымский спорт». Победителей Отборочного этапа Ночной …



В Севастополе выписан еще один пациент с ранее подтвержденным COVID-19 Заболевший был в числе первых пяти человек в городе с подтверждённым диагнозом COVID-19. На сегодняшний день все уже они здоровы. …

