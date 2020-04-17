В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек

17 апреля 2020     14
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек

18:51

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 630 человек.

© Braulio Jatar/Keystone Press Agency globallookpress.com

Об этом информирует CNN.

Как отметил Куомо, число смертей от коронавируса «отказывается резко снижаться».

Вместе с этим губернатор добавил, что количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось.

Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек

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