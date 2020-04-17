В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 630 человек

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что за сутки в штате от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 630 человек.
Об этом информирует CNN.
Как отметил Куомо, число смертей от коронавируса «отказывается резко снижаться».
Вместе с этим губернатор добавил, что количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось.
Ранее президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
Источник: Россия Сегодня