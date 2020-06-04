В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ

4 июня 2020     15
В «Слуге народа» заявили о неприемлемости условий новой программы МВФ

05:58

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отметил, что ряд условий по новой кредитной программе Международного валютного фонда (МВФ) не будут поддержаны украинским обществом и парламентом.

globallookpress.com

В эфире телеканала «Украина 24» он пояснил, что первый транш по программе stand-by Киев ожидает получить на следующей неделе.

«А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что, скорее всего, как мне кажется, не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — добавил Арахамия.

По его словам, Украине придётся вести жёсткие переговоры, которые могут не оказаться успешными.

«Но это другая программа, это программа на будущее, есть время пообсуждать и, в общем-то, вести переговоры», — отметил депутат.

В конце мая Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев на общую сумму $5 млрд.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что МВФ в скором времени поставит Киеву новые условия для дальнейшего финансирования.

Он отметил, что МВФ осуществляет прямое внешнее управление Украиной «привычными для него циничными методами».

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сравнил отсутствие финансирования МВФ с неделей жизни без воды.

Источник: Россия Сегодня

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