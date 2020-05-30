В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

30 мая 2020     18
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

16:08

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, ныне выступающим за грозненский «Ахмат».

РИА Новости

«Мы не ведём переговоры с Глушаковым», — приводит слова Цорна Sport24.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, после чего перешёл в «Ахмат». В составе красно-белых провёл 173 матча, забил 23 мяча и сделал десять результативных передач.

Ранее Глушаков высказался о слухах об уходе из «Ахмата» по окончании сезона.

Источник: Россия Сегодня

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В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

16:08 Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах с бывшим хавбеком команды Денисом Глушаковым, …



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