В США могут снять фильм о российском боксёре Абдусаламове

3 мая 2020     9
В США могут снять фильм о российском боксёре Абдусаламове

16:40

Фильм о российском боксёре-тяжеловесе Магомеде Абдусаламове планируется снять в США.

«Мы хотим описать путь, который он прошёл, в книге. Это будет не автобиографическая книга, а мотивационная. Чтобы она служила мотивацией для людей, которые оказались в тяжёлой ситуации, причём не только в спорте. Книгу мы планируем выпустить в этом году. Поступают предложения снять фильм в Голливуде про это. По сценарию книги такой фильм может выйти», — приводит ТАСС слова Сурхая Сунгурова, друга семьи Абдусаламова.

В ноябре 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом получил тяжёлую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти, в результате чего был госпитализирован. Уже в больнице он перенёс инсульт. Он больше месяца пробыл в медикаментозной коме, перенёс ряд сложных операций, и в итоге был выписан только осенью следующего года.

Позднее семья спортсмена подала в суд на штат Нью-Йорк и руководство Атлетической комиссии штата, обвинив их в халатности повлекшей нанесение тяжёлого вреда здоровью. По их мнению если бы бой был остановлен досрочно, Абдусаламов не получил бы столь тяжёлых травм, которые привели к необратимым повреждениям головного мозга.

До того злополучного боя, в котором Абдусаламов потерпел своё первое и единственное поражение, он провёл 18 поединков на профессиональном ринге, в 18 из которых одержал победы.

Ранее Тайсон Фьюри заявил,а что намерен боксировать до 40 лет.

Источник: Россия Сегодня

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