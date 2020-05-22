В США призвали ввести санкции против КНР для «защиты статуса Гонконга»

22 мая 2020     10
В США призвали ввести санкции против КНР для «защиты статуса Гонконга»

01:52

Конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности, сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет газета, сенаторы Крис Ван Холлен и Пэт Туми подготовили двухпартийный законопроект, нацеленный на «защиту прав человека в Гонконге» и на «давление на Китай в целях сохранения особого статуса территории».

U.S. senators are introducing a bipartisan bill that would sanction Chinese officials and entities who enforce the new national-security laws in Hong Kong https://t.co/aWAc8t1VBo

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 21, 2020

«Этот закон наложит серьёзные санкции на тех, кто стремится лишить Гонконг его автономии. Я призываю сенат немедленно принять этот законопроект — очевидно, что мы не можем упускать время», — говорится в заявлении сенатора.

В декабре 2019 года Китай выразил протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.

Источник: Россия Сегодня

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