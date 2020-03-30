В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус

30 марта 2020     8
В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус

03:36

Соединённые Штаты провели более 894 тысячи анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране.

Об этом сообщил глава Офицерского корпуса службы здравоохранения США в структуре американского Минздрава, адмирал Бретт Джируар.

«Мы смогли провести в США более 894 000 анализов», — цитирует РИА Новости Джируара.

После его слов американский лидер Дональд Трамп заявил, что США стали первой страной по числу заражений из-за большого количества проведенных анализов на коронавирус.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за резкого похолодания
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за резкого похолодания

03:20 МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями. globallookpress.com Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, …


В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус
В США провели более 894 тысячи анализов на коронавирус

03:36 Соединённые Штаты провели более 894 тысячи анализов на коронавирусную инфекцию COVID-19 с момента её распространения в стране. Об этом сообщил глава Офицерского корпуса службы здравоохранения …


Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса
Супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день из-за коронавируса

Супруги из американского города Чикаго, штат Иллинойс состояли в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после …


Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. …


Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса
Трамп предсказал сроки достижения дна в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал сроки, когда США, по его словам, достигнут дна из-за коронавируса, передает РИА Новости. Как заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты