В США за сутки 1953 человека скончались от коронавируса

В Соединённых Штатах за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 1953 человека.
Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Общее число погибших от COVID-19 достигло 18 637.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Источник: Россия Сегодня