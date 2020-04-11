В США за сутки 1953 человека скончались от коронавируса

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В Соединённых Штатах за сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались 1953 человека.

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