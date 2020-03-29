В США зафиксирована первая смерть младенца с коронавирусом

29 марта 2020     14
В США зафиксирована первая смерть младенца с коронавирусом

08:58

В США зафиксирован первый случай летального исхода у младенца с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщил департамент здравоохранения американского штата Иллинойс.

Первый случай смерти ребёнка в возрасте до одного года зарегистрирован в Чикаго. 

«Ещё ни разу (в США. — RT) не было случая смерти младенца с COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отмечал, что от последствий коронавируса скончались в том числе молодые люди и дети.

Источник: Россия Сегодня

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