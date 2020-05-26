В Свердловской области проводят проверку по факту гибели пенсионерки после падения ветки

26 мая 2020     17
В Свердловской области проводят проверку по факту гибели пенсионерки после падения ветки

14:00

В Свердловской области организовали проверку по факту гибели пенсионерки после падения ветки дерева в Полевском. Обстоятельства смерти устанавливают городская прокуратура и следователи.

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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорных органов.

Инцидент произошёл вечером в понедельник, 25 мая. По предварительной информации, на женщину упала ветка тополя. Пострадавшая была госпитализирована с тяжёлой травмой головы. 26 мая она скончалась.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены должностные лица, ответственные за своевременное проведение работ по благоустройству территории и безопасность насаждений», — отмечается в сообщении.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Екатеринбурге после гибели людей из-за урагана завели несколько дел.

Источник: Россия Сегодня

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