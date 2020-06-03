В «Тотенхэме» выявлен заболевший COVID-19

3 июня 2020     15
В «Тотенхэме» выявлен заболевший COVID-19

В лондонском «Тоттенхэме» выявлен заразившийся коронавирусом.

Клуб не уточняет имя заболевшего. Неизвестно также, это футболист, член тренерского штаба или сотрудник. Согласно распространенной «шпорами» информации на официальном сайте, заболевший будет находиться в самоизоляции до следующего тестирования.

Положительный тест был сдан в рамках масштабного тестирования в АПЛ 1-2 июня.

Ранее сообщалось, что лучший спортсмен Татарстана 2017 года Ильяс Галимов скончался после заражения коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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