В «Урале» согласны с вариантами возобновления РПЛ

28 апреля 2020     11
В «Урале» согласны с вариантами возобновления РПЛ

13:16

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал планы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) по возобновлению чемпионата.

© Александр Вильф РИА Новости

«Пока мы согласны на все варианты. Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы все люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждём, пока это закончится», — приводит слова Иванова ТАСС.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона.

Источник: Россия Сегодня

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