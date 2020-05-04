В Венесуэле проходят военные учения на фоне попытки вторжения в страну

Глава Стратегического оперативного командования Вооружённых сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо рассказал о новой фазе военных учений «Боливарианский щит — 2020» на фоне попытки вторжения в страну наёмников.

Как он заявил во время выступления, которое транслировалось на странице Минобороны страны в Twitter, в учениях принимают участие более 25 тыс. военнослужащих.

«С востока на запад более 25 тыс. человек из военно-морских, воздушных и наземных сил, согласно внутренним приказам, будут распределены по территории страны, в прибрежные районы, чтобы гарантировать свободу каждого сантиметра нашей земли от наёмников и угроз покушения на жизнь венесуэльцев», — цитирует его ТАСС.

Ранее Минобороны Венесуэлы заявило о приведении вооружённых сил страны в состояние боевой готовности после того, как утром 3 мая «группа террористов-наёмников, организованная и обученная в Колумбии», попыталась попасть на территорию Венесуэлы на катерах.

В Колумбии при этом опровергли причастность к данному происшествию.