В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 5,1 млн случаев коронавируса.
Число жертв COVID-19 при этом уже превысило 333 тыс.
Больше всего больных (свыше 2,282 млн) было зафиксировано в американском регионе.
Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.