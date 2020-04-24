В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию последние три дня в Москве. Чуть-чуть, кажется, стабилизируется, но надо ещё подождать», — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил введённые в столице меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.