В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

24 апреля 2020     7
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

23:52

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве.

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

«Мы видим осторожно оптимистичную ситуацию последние три дня в Москве. Чуть-чуть, кажется, стабилизируется, но надо ещё подождать», — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил введённые в столице меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в России выросло до 62 773, на 4774 за сутки.

Источник: Россия Сегодня

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