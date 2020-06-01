В ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с США

1 июня 2020     11
В ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с США

20:33

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие с США. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Очень долго сотрудничество между США и ВОЗ оставалось сильным. Вклад народа и правительства США в общее благо здравоохранения помог нам достичь многого. Хочется надеяться, что такое сотрудничество продолжится», — приводит РИА Новости его слова.

29 мая Трамп заявил, что ВОЗ не смогла реализовать требуемые реформы, в связи с чем США прекращают все отношения с организацией. 

В ЕС призвали США пересмотреть такое решение. 

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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