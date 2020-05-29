В жилом доме в Хабаровском крае произошёл хлопок газа

В МЧС по Хабаровскому краю сообщили о хлопке газа в жилом доме в городе Амурске.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В Амурске около 07:00 (00:00 мск) в жилом доме произошёл хлопок с последующим возгоранием. На место прибыли спасатели пожарно-спасательного гарнизона, пожар был оперативно ликвидирован. Пострадала квартира площадью 45 кв. м», — указали в МЧС.

Уточняется, что в результате происшествия один мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома в Казани.