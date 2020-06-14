Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией

14 июня 2020     16
Вакансию бармена «славянской внешности» от Еврейского музея сочли провокацией

Еврейский музей и центр толерантности расторг отношения с подрядчиком, который опубликовал вакансию бармена «славянской внешности». Об этом в открытом письме, размещенном на сайте учреждения, написал гендиректор Александр Борода.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — подчеркнул он.

По словам гендиректора, упоминание учреждения в объявлении выглядит «неправдоподобно абсурдным» и не только идет вразрез убеждениям сотрудников еврейского музея, но является тем, чему организация уже почти восемь лет противодействует.

Борода добавил, что данный инцидент показал необходимость работы Центра толерантности и просветительских программ, касающихся корпоративной этики и адресованным к взрослым людям.

Ранее пиар-директор центра Нина Дымшиц объяснила произошедшее недопониманием или самодеятельностью со стороны субподрядчика. По ее словам, сам музей никогда бы не разместил подобного объявления.

Вакансия бармена была размещена на портале Restojob, однако позже ее удалили. В ней отмечалось, что для работы подойдут только люди славянской внешности и с гражданством России.

Источник: Лента.Ру

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